Survivor'da bu akşam ünlüler takımı ve gönüllüler takımı dokunulmazlık için mücadele etti. Oyun sırasında Survivor Yunus Emre Karabacak ve Survivor Doğan arasında gerginlik yaşandı. Yarışmanın sakin isimlerinden olan Yunus Emre'nin sinirlenmesi ile izleyenler arama motorları üzerinden Doğan ve Yunus kavgasının nedeni hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İşte, Survivor Yunus Emre ve Doğan kavgasının perde arkası!

Survivor Yunus Emre ve Doğan neden kavga etti?

Geçtiğimiz hafta oyun sırasında rakibine yenilen Doğan, kazandığını düşünerek sevinç gösterisi yapmıştı. Dora'nın "sen neden seviniyorsun?" demesi ile Survivor erkekleri arasında büyük bir gerginlik yaşandı ve yarışmacılar bibirlerinin üzerine yürüdü.

Tartışmanın ardından Yunus Emre, Dora'ya Doğan ile ilgili "Zeytinburnu çocuğu ne bekliyorsun?" dedi. Zeytinburnu'nda yaşayan Doğan ise bu cümleye çok sinirlendi ve gerginlik bir süre daha devam etti.

Bugünkü dokunulmazlık mücadelesinde rakibi Yunus Emre'yi yenen Doğan, geçen haftaki cümlesini Yunus Emre'ye tekrar hatırlatınca ikili arasında gerginlik yaşandı. Doğan başını işaret ederek "Yunus Emre buradasın yazdım seni" dedi. Özür dilemesine rağmen konunun tekrar gündeme gelmesine sinirlenen Yunus Emre ise "Bir sıkımlık canın var Zeytinburnu çocuğu" diyerek platforma tekme attı.

