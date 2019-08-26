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Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

Süryanilerin dini lideri olan İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin, Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan ve yurt dışından gelerek tatillerini geçiren Süryanilerin ayinine katıldı.Süryaniler Didim’deki ayinlerini, İstanbul-Ankara ve İzmir’den sorumlu Metropolit Yusuf Çetin’in katılımıyla gerçekleştirdi.

Süryanilerin dini lideri olan İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin, Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan ve yurt dışından gelerek tatillerini geçiren Süryanilerin ayinine katıldı.
Süryaniler Didim’deki ayinlerini, İstanbul-Ankara ve İzmir’den sorumlu Metropolit Yusuf Çetin’in katılımıyla gerçekleştirdi. Didim Mezopotamya Kültür Derneğinin Çamlık Mahallesi’nde bir sitede düzenlediği ayine Didim’de yaşayan ve yurt dışından gelerek tatillerini geçiren Süryaniler katıldı. Ayine katılımın yoğun olduğu görülürken, ayinde dualar edildi.
Süryanilerin ayinine katılan İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin, daha sonra Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesine ziyaretlerde bulundu. Metropolit Çetin’e dini yetkililer ile Didim’deki Süryani iş adamları eşlik etti. İlk olarak Didim Kaymakamı Mehmet Türköz’ü makamında ziyaret eden Çetin, Süryanilik geçmişi ve Türkiye’deki durumu hakkında bilgiler verdi. 4 ayrı metropolit olduklarını kaydeden Çetin kendi kiliselerinde 6 milyon civarında cemaatin yer aldığını belirtti.
Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemlerinde Süryanilerin her zaman devletinin yanında olduğunu ifade eden Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kiliselerinin temellerini attıklarını ifade eden Çetin, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir kiliseye temel atma töreni bu dönemde yapıldı. Daha önce var olan kiliselerin bakım, tadilat ve restorasyonu yapılmıştı ama ilk kez yeni bir kilisenin temeli bize nasip oldu. 30 Ağustos’ta zafer kutlamaları için Külliye’de de olacağız. Kilisenin açılışı 2 yıl sonra olacak; Cumhurbaşkanımızla birlikte açılışı yapmak nasip olur. Bizler siyasi iradenin bu konudaki desteğini bildiğimizden Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Kendilerini takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu kilisenin bize nasip olması da büyük bir gurur” dedi.
Didim’de yerleşik olarak 150-200 civarında Süryani ailenin yaşadığını, yazın ise bu rakamın 400’lere çıktığını kaydeden Metropolit Yusuf Çetin, İzmir, Kuşadası ve Aydın’da da kalan Süryanilerin tercihlerinin Didim olduğunu ifade etti.
Kaymakam Türköz de yapılan ziyaretten dolayı Çetin’e ve beraberindekilere teşekkür edip, Didim hatırası olarak bir plaket verdi. Metropolit Çetin ise Kaymakam Türköz’e Mardin’de yapılan bakır fincan takımı ile Süryanileri anlatan kitaplar hediye etti.
Metropolit Yusuf Çetin ve beraberindekiler daha sonra Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ı makamında ziyaret etti. Başkan Atabay’a başkan yardımcısı Yusuf Deveci eşlik etti. Belediye ziyaretinde de Metropolit Çetin Süryanilerle ilgili bilgiler aktararak, kendilerini ağırlayan Başkan Atabay’a teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Çetin, Mardin’de yapılan bakır fincan takımı ile Süryanileri anlatan kitaplar hediye etti.

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti

Süryani Metropoliti Didim’de ayin yönetti
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