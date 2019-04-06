HABER

Süryani metropolitten, Midyat Belediye Başkanı seçilen Şahin'e ziyaret 

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 12:45 | Son Güncelleme

TURABDİN ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş, Midyat Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Partili Veysi Şahin'e, 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.  Süryani cemaatinin bölgedeki en büyük dini lideri olan Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş'ın ziyaretine Midyat Süryani Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün de katıldı.  Aktaş'ın 'hayırlı olsun' diyerek, başarı dilediği Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Süryani metropolitten, Midyat Belediye Başkanı seçilen Şahin'e ziyaret 

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- TURABDİN ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş, Midyat Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Partili Veysi Şahin'e, 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Süryani cemaatinin bölgedeki en büyük dini lideri olan Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş'ın ziyaretine Midyat Süryani Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün de katıldı. Aktaş'ın 'hayırlı olsun' diyerek, başarı dilediği Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi. Veysi Aktaş, "Süryani cemaati arazilerinin tapularını sağolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda geri aldılar. Uzun yıllar devam eden bir süreçti. Bu konuda Sayın Metropolit her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkirdir. Biz de kendisinden memnunuz. Süryanilerin haklı olduğunu her ortamda, her şartta her zaman söyledik. Onlar bizim bir parçamız burada, biz öyle görüyoruz. Biz Midyat'ta onlarla beraber güzeliz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Süryani metropolitten, Midyat Belediye Başkanı seçilen Şahin'e ziyaret Süryani metropolitten, Midyat Belediye Başkanı seçilen Şahin'e ziyaret Süryani metropolitten, Midyat Belediye Başkanı seçilen Şahin'e ziyaret

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
Şener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek olduŞener Şen’in ‘Züğürt Ağa’ filmi gerçek oldu
Cezaevindeyken seçilen muhtar, tahliye edildiCezaevindeyken seçilen muhtar, tahliye edildi

En Çok Okunan Haberler

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Mazbatasını alan Savcı Sayan X-ray cihazını ve kapıyı söktürdü

Mazbatasını alan Savcı Sayan X-ray cihazını ve kapıyı söktürdü

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İşçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.