Süryani Mülklerinde Şüpheli Yangınlar

Mardin ve Şırnak’ta Süryanilere ait iki arazide peş peşe çıkan yangınlar, tedirginliğe yol açtı. Mardin’de yüzlerce zeytin ve badem ağacı, Şırnak’ta ise bin dönüm üzüm bağı kül oldu.

İlk yangın haberi Mardin’den geldi. Kent merkezine dört kilometre uzaklıkta bulunan ve Süryaniler bölgedeki en önemli dini merkezlerinden olan Deyrulzafaran Manastırı’na ait zeytinliklerde yangın çıktı.

Sabaha karşı saat 2 sularında çıkan yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü ancak yüzlerce ağacın yanmasına engel olamadı. İlk belirlemelere göre arazide 700’e yakın zeytin ve badem ağacı yandı. Ağaçlarla birlikte arazinin sulanması için kullanılan sulama sistemi de yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Manastırın çevresindeki arazilerde doğal yöntemlerle yetiştirilen zeytinler, manastıra önemli bir gelir sağlıyor. Yangın ilk etapta akla kundaklama ihtimalini getirdi. Ancak Manastır Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Bayruğ bu ihtimalin zayıf olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Bayruğ, yangının kesin nedeninin soruşturmadan sonra ortaya çıkacağını söyledi. Bayruğ, “İki üç kişi buralarda alkol alırken yangına neden oldukları ya da biri oradan geçerken sigara attığına inanıyoruz. Kundaklama olduğuna inanmıyoruz. Yangın başlamadan önce iki aracın buralarda geziyor olması şüpheleri onların üzerinde topluyor. Ufak bir kıvılcım 10 dönüm arazinin yanmasına neden oldu. Biz orayı yeniden ağaçlandıracağız. Oranın bizim için farklı bir önemi var” dedi.