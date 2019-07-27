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Süryani Mülklerinde Şüpheli Yangınlar

27.07.2019 21:35 | Son Güncelleme

Mardin ve Şırnak’ta Süryanilere ait iki arazide peş peşe çıkan yangınlar, tedirginliğe yol açtı. Mardin’de yüzlerce zeytin ve badem ağacı, Şırnak’ta ise bin dönüm üzüm bağı kül oldu

Süryani Mülklerinde Şüpheli Yangınlar

Mardin ve Şırnak’ta Süryanilere ait iki arazide peş peşe çıkan yangınlar, tedirginliğe yol açtı. Mardin’de yüzlerce zeytin ve badem ağacı, Şırnak’ta ise bin dönüm üzüm bağı kül oldu.

İlk yangın haberi Mardin’den geldi. Kent merkezine dört kilometre uzaklıkta bulunan ve Süryaniler bölgedeki en önemli dini merkezlerinden olan Deyrulzafaran Manastırı’na ait zeytinliklerde yangın çıktı.

Sabaha karşı saat 2 sularında çıkan yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü ancak yüzlerce ağacın yanmasına engel olamadı. İlk belirlemelere göre arazide 700’e yakın zeytin ve badem ağacı yandı. Ağaçlarla birlikte arazinin sulanması için kullanılan sulama sistemi de yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Manastırın çevresindeki arazilerde doğal yöntemlerle yetiştirilen zeytinler, manastıra önemli bir gelir sağlıyor. Yangın ilk etapta akla kundaklama ihtimalini getirdi. Ancak Manastır Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Bayruğ bu ihtimalin zayıf olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Bayruğ, yangının kesin nedeninin soruşturmadan sonra ortaya çıkacağını söyledi. Bayruğ, “İki üç kişi buralarda alkol alırken yangına neden oldukları ya da biri oradan geçerken sigara attığına inanıyoruz. Kundaklama olduğuna inanmıyoruz. Yangın başlamadan önce iki aracın buralarda geziyor olması şüpheleri onların üzerinde topluyor. Ufak bir kıvılcım 10 dönüm arazinin yanmasına neden oldu. Biz orayı yeniden ağaçlandıracağız. Oranın bizim için farklı bir önemi var” dedi.

Manastır çevresinde soğutma çalışmaları sürerken bir yangın haberi de Şırnak’ın İdil İlçesinden geldi. İdil’e bağlı Süryani Köyü Öğündük’teki arazide yangın çıktı. Üzüm bağları ve fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın sonucu bin dönüm arazi kül oldu. Köylülerin kendi imkanlarıyla kontrol altına aldığı yangına daha sonra itfaiye müdahale etti.

İki hafta önce de aynı bölgede yandın çıkması nedeniyle Süryaniler kundaklamadan şüpheleniyor. Köylülerden İlyas Vergili, çevreden geçenlerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, “Her yıl böyle yangınlar oluyor. Sürekli bağlarımız yanıyor. Bölgede herkes meranın kuru olduğunu ve hemen tutuşabileceğini biliyor. Artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Belki birileri bilerek yapıyordur, bilemiyoruz. İki hafta önce yine yangın çıktığı için şüpheleniyoruz. Yangın büyürse köye de zarar verebilir. Erken fark edip müdahale ettik. Yangını söndürmeye çalışırken bir arkadaşın neredeyse traktörü yanacaktı. Bazı arkadaşların vücudu yandı. Elektrik direkleri de var oraya da sıçrayabilirdi. Eğer büyüse can kaybına bile neden olabilirdi. Bir an önce önlem alınmasını ve yoldan geçen sürücülerin de daha dikkatli olmasını istiyoruz. Yola izmarit atmasınlar. İnsanların biraz daha bilinçli olmasını bekliyoruz” dedi.

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