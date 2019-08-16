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Süryaniler, Meryem Ana'yı andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

MARDİN'deki Meryem Ana Kilisesi'nde, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen Süryanilerin katılımıyla, Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü için anma ayini düzenlendi.

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN'deki Meryem Ana Kilisesi'nde, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen Süryanilerin katılımıyla, Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü için anma ayini düzenlendi. Hz. İsa'nın doğumunun ardından inşa edilen ve dünyanın en eski kiliselerden biri olduğuna inanılan Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü’ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü ayini düzenlendi. Ayine Almanya, Belçika, İsveç, İsviçre, Avusturya, Hollanda’nın yanı sıra Midyat ilçesi ile bağlı köylerinde yaşayan yüzlerce Süryani katıldı. Miladi takvime göre, Meryem Ana'nın ölüm günü olan 15 Ağustos, Süryaniler arasında manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı gün olarak biliniyor. Akşamdan sabaha ibadet bayramı anlamına gelen 'Şahro Günü' olarak bilinen Meryem Ana'yı anma günü ayini, Metropolit Samuel Aktaş tarafından yönetildi. İncil okunmasıyla başlayan anma töreni, okunan ilahiler ve yapılan dualarla devam etti. 2 BİN YILDIR DEVAM EDEN GELENEK Metropolit Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş, Süryaniler olarak bu geleneği 2 bin yıldır sürdüklerini belirterek şunları söyledi: "Bu kilisemizde 2 bin yıldan bu yana Şahro'yu kutluyoruz. Her sene hem yurt içinden hem de yurt dışından Süryaniler bu kilisemize gelerek bu günü bayram gibi kutluyoruz. Bu kilisemiz Turabdin'de Meryem Ana adına yapılan ilk kilisedir. Bu sebeple her sene burada toplanıyoruz, topluca ibadet ediyoruz." Sabah ayininde tekrar bir araya gelen Süryaniler 'Kıddas' ismini verdikleri bu son ayinle Meryem Ana’nın ölüm yıl dönümü anma törenini bitirdi. Anma töreninden önce 5 gün boyunca oruç tutan Süryaniler, bu süre zarfında hayvansal hiçbir gıdayı yemeyerek oruç tutarak geçirdi. Anma töreninin sona ermesiyle, oruçluyken yenilmeyen hayvansal gıdaların da öğle yemeğinde verilen etli ikramla bu yasak sona erdi.

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