HABER

Süryanilerden Türkiye'ye "Güvenli Bölge" desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 22:30 | Son Güncelleme

İstanbul Süryani Kadim Vakfı: - "Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyinde planladığı Güvenli Bölge'nin tesis edilmesine ilişkin harekatı desteklediğini açıkladı.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı'nın twitter hesabından, terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'de etkin olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı uyguladığı belirtildi.

Terör örgütünün Süryani gençleri zorla kaçırdığını, Süryani okullarını kapattığı ve Süryanilerin çoğunu Suriye'yi terk etmek zorunda bıraktığı vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce birçok Süryani Sivil Toplum Örgütü bu durumu protesto eden bildiriler yayınlamış ve bu coğrafya ile bütünleşmiş olan kadim cemaatlerin, terör örgütlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini açıklamışlardır. Bu bağlamda, Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz. Bölgede yaşayan Hristiyan gurupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu
GÜNCELLEME - Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandıGÜNCELLEME - Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı
Ankara'da korkutan deprem!Ankara'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenli bölge Harekat İstanbul Süryani Kadim Vakfı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ankara'da korkutan deprem!

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.