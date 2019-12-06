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Süs balığının üzerinde kalp şekli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:00 | Son Güncelleme

BARTIN'da bir İlkokul'un akvaryumunda bulunan 'papağan' cinsi süs balığının her iki tarafında kırmızı çizgilerle kalp şekli oluştu.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da bir İlkokul'un akvaryumunda bulunan 'papağan' cinsi süs balığının her iki tarafında kırmızı çizgilerle kalp şekli oluştu.
Bartın Atatürk İlkokulu’nda, öğrencilere hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla akvaryumlara balık ve kaplumbağalar konuldu. Akvaryumun bakımını yapan rehber öğretmen Cihan Turan, "5 akvaryumumuzda şu anda 40 balık ve birçok kaplumbağa var. 1,5 ay önce Karabük’te yaşayan bir arkadaşım bana papağan cinsi bir balık verdi. Biz de akvaryuma yerleştirdik. Yaklaşık 20 gün önce okul müdürümüz Yüksel Yeniyapı beni aradı. Karabük’ten gelen balığın üzerinde kalp oluştuğunu söyleyince inanamadım. Gördüğümde çok şaşırdım" dedi.
Daha önce balığın üzerinde çizgi olmadığını belirten Cihan Turan, "Bu çizgiler sonradan oluştu. Veterinerlere sordum onlar 'Bir hastalıktan olmuş olabilir' dedi. Bazı öğrencilerimiz 'Bunu siz mi çizdiniz?' diyor. Balığımız öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Herkes görünce büyük şaşkınlık yaşıyor" diye konuştu.

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