Süs bitkilerinde 125 milyon dolarlık ihracat hedefi

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl ihracatını yüzde 17 artırarak 100 milyon dolar hedefini yakalayan Türk süs bitkileri sektörü, 2019 sonuna kadar yurt dışı satışlarını 125 milyon dolara çıkarmaya odaklandı.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam 74 milyon 920 bin dolarlık süs bitkileri ve mamulleri ihracatı gerçekleşti.

Sektörün ihracatında Hollanda ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Almanya, Özbekistan, İngiltere, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Kazakistan ve Bulgaristan izledi. İlk sekiz aylık dönemde Hollanda’ya yüzde 14, Almanya’ya yüzde 14, Türkmenistan’a yüzde 126, Irak’a yüzde 27 ihracat artışı oldu.

Canlı bitkiler grubunda ise 2019 yılı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla değer bazında yüzde 3 artış görülürken, 44,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu ürün grubunda, Türkmenistan’a yüzde 126, Azerbaycan’a yüzde 6, Almanya’ya yüzde 8 oranında ihracat artışı yaşandı.