Süs bitkisi ithalatına 'klonlu' çözüm

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da oturan Timur Eker, akvaryumlar için Avrupa ve Asya'dan yüksek maliyetle ithal edilen süs bitkilerine alternatif olması amacıyla yerli üretime girişti. Geliştirdiği özel jelle bitki dokusundan yüzlerce bitki klonlamayı başaran Eker, "Avrupa'dan gelen ürünlerin fiyatı pet shop'larda 70 TL'den satılırken, Asya'dan gelen doku bitkiler ise 50 TL'den satılıyor" dedi.

Antalya'da yaşayan, 30 yılı aşkındır akvaryum hobisi olan eski turist rehberi Timur Eker, Avrupa ve Asya ülkelerinden yüksek maliyetle ithal edilen akvaryum bitkilerini üretmek için kolları sıvadı. Eker, laboratuvar için Muratpaşa ilçesindeki apartmanın zemin katını kiraladı. Burada laboratuvar kuran ve çeşitli makineler alan Eker, doku kültürüyle bitki klonlamak için kimyagerlerle görüşmeye başladı. Formülünü gizli tuttuğu jel geliştiren Eker ve çalışma arkadaşları, kısa sürede bitki klonlamayı başardı.

TEK DOKUDAN SAYISIZ ÜRETİM

Bitkinin dokusundan o bitkinin aynısını sonsuz sayıda üretebilecek imkana sahip olduklarını anlatan Timur Eker, geliştirdikleri jelde bitkinin ihtiyaç duyduğu her türlü besin ve faydalı mikroorganizmaların olduğunu söyledi. Steril edilmiş plastik kutular içine yerleştiren akvaryum bitki dokusunun havayla temas etmemesi gerektiğini kaydeden Eker, kutu içindeki jelle bitkinin kısa sürede kendi içinde üreyerek, geliştiğini belirtti. Bir bitkiden elde edilen dokuyla şimdilik 100 farklı kutu ürün alan Eker, sayısız üretim yapılabilecek imkanları olduklarını aktardı.