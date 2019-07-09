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Süs havuzda akıma kapılan Emir taburcu edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapılan iki çocuktan Emir’in taburcu edildiği öğrenilirken Yağmur’un ise yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.Geçtiğimiz hafta Pazar günü Kemalpaşa Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı’nda bulunan süs havuzuna giren ve havuzdaki elektrik akımına kapılan Emir Kaan Erdem (5) ve Yağmur Ceylan’ın (8) tedavilerine Ege Üniversitesi Hastanesinde devam edildi.

Süs havuzda akıma kapılan Emir taburcu edildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapılan iki çocuktan Emir’in taburcu edildiği öğrenilirken Yağmur’un ise yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.
Geçtiğimiz hafta Pazar günü Kemalpaşa Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı’nda bulunan süs havuzuna giren ve havuzdaki elektrik akımına kapılan Emir Kaan Erdem (5) ve Yağmur Ceylan’ın (8) tedavilerine Ege Üniversitesi Hastanesinde devam edildi. Akıma kapılan 5 yaşındaki Emir Kaan Erdem’den güzel haber geldi. Minik çocuğun tedavisinin tamamlandığı ve dün taburcu edildiği belirtildi.
Yaşanan talihsiz olayda su yutan ve duran kalbi çalıştırılan Yağmur ise henüz hayati tehlikeyi atlatamadı. Yağmur Ceylan’ın makineye bağlı olarak uyutulduğu ifade edildi.

Süs havuzda akıma kapılan Emir taburcu edildi

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