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  4. Süs havuzu başında ilginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadı

Süs havuzu başında ilginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadı

28.07.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi. Havuzda elbiseleriyle serinleyen genç kız, bindirileceği polis otosunu ıslatmamak için her yerini kuruladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve ismini hatırlamadığını söyleyen genç kız, polis merkezine götürüldü. İşte ilginç olayın detayları...

Süs havuzu başında ilginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’ndeki bir süs havuzunda genç bir kızın kendisine jiletle zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.

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Havuz başında ilginç hareketler yapan genç kızın, kalemle elini boyadığı anlaşılırken, polis ekipleri genci ailesine götürmek için uzun süre dil döktü.

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Üzerindeki şortu çıkartarak elbiseyle havuz kenarına oturup bir süre serinleyen genç, ardından polis aracını ıslatmamak için her yerini kuruladı.

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İsmini hatırlamadığını söyleyen genç, çevredekilerin meraklı bakışları arasında önce sağlık kontrolüne ardından polis merkezine götürüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya süs havuzu
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