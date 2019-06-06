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Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 22:24 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle birlikte gittiği parkta süs havuzuna düşen 2 yaşındaki E.N.T., çırpınırken son anda fark edilip, sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle birlikte gittiği parkta süs havuzuna düşen 2 yaşındaki E.N.T., çırpınırken son anda fark edilip, sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile beraber parka gelen E.N.T., parkın ortasındaki süs havuzunun yanına gitti. Minik kız, havuzun yanında oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Çırpınmaya başlayan minik kızı görenler havuza atlayarak E.N.T.'yi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan E.N.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldıSüs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldıSüs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldıSüs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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