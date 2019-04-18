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Süs havuzuna düşen köpeği, boğulmaktan polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düştüğü süs havuzundan çıkamayan ve boğulma tehlikesi geçiren köpeği, polis memuru kurtardı.

Süs havuzuna düşen köpeği, boğulmaktan polis kurtardı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düştüğü süs havuzundan çıkamayan ve boğulma tehlikesi geçiren köpeği, polis memuru kurtardı.
Liman Caddesi'nde bulunan Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis merkezinde görevli polisler, gece yarısı bina önündeki süs havuzundan köpek sesi geldiğini duydu. Hemen havuzu kontrol eden polisler boğulmak üzere bir köpek olduğunu gördü. Bir polis memuru köpeği, suyun içinden çıkarttı. Çok fazla su yuttuğu anlaşılan köpek, bir süre sonra kendine geldi. Polis merkezine götürülen köpeğe, kurutulup ısıtıldıktan sonra yemek verildi.
Polis memurlarının köpeği kurtarma anı ise tesadüfen olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Süs havuzuna düşen köpeği, boğulmaktan polis kurtardıSüs havuzuna düşen köpeği, boğulmaktan polis kurtardıSüs havuzuna düşen köpeği, boğulmaktan polis kurtardıSüs havuzuna düşen köpeği, boğulmaktan polis kurtardı

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