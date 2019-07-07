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Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde parktaki süs havuzuna giren iki çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı'ndaki süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapıldı.

Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler Ceylan ve Erdem'i havuzdan çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuk, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çocukların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yetkililer, süs havuzunda inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk elektrik akımı Kemalpaşa süs havuzu

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