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Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, parktaki süs havuzuna girdikten sonra elektrik akımına kapılan Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem'in (5) tedavileri hastanede devam ediyor.

Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, parktaki süs havuzuna girdikten sonra elektrik akımına kapılan Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem'in (5) tedavileri hastanede devam ediyor. Yoğun bakıma alınan Yağmur'un sağlık durumu ciddiyetini korurken, Emir Kaan'in ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı'ndaki süs havuzuna dün giren Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, elektrik akımına kapıldı. Parkın yakınındaki kahvede bulunanlar durumu fark ederek, önce sigortayı kapattı ardından da çocukları Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde durumlarının ağır olduğu tespit edilen Yağmur Ceylan ve Emir Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında olan Yağmur Ceylan'ın bilincinin kapalı olduğu bildirildi. Emir Kaan Erdem'in ise yetişkin acil serviste tutulduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Erdem'in, akşam saatlerinde taburcu olabileceği belirtildi.

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