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Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

YAĞMUR, 5 DAKİKA SONRA FARK EDİLMİŞ İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda dün saat 16.00 sıralarında süs havuzuna giren ve elektrik akımına kapılan komşu çocukları Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, parkın yanındaki kahvede oturanlar ve çevredeki esnaf tarafından çığlık atınca fark edildi.

Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik (2)

YAĞMUR, 5 DAKİKA SONRA FARK EDİLMİŞ
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda dün saat 16.00 sıralarında süs havuzuna giren ve elektrik akımına kapılan komşu çocukları Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, parkın yanındaki kahvede oturanlar ve çevredeki esnaf tarafından çığlık atınca fark edildi. Önce sigortayı kapatan vatandaşlar, daha sonra Emir Kaan Erdem'i sudan çıkardı. Ancak talihsiz Yağmur Ceylan'ın suda olduğu fark edilemedi. Yaklaşık 4-5 dakika suda kalan Yağmur Ceylan fark edilince sudan çıkarıldı. Esnaf, çocukları kendi imkanlarıyla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumlarının ağır olduğu belirlenen Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çocuklardan su yutan ve duran kalbi çalıştırılan Yağmur Ceylan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, makineye bağlı şekilde uyutulduğu öğrenildi. Talihsiz kız için, gelecek 48 saatin kritik olduğu bildirildi.
'TAHTA PARÇALARIYLA ÇIKARILDILAR'
Olayın meydana geldiği parkın yanında kuaför dükkanı işleten Aygül Özer, çığlıkları duyup dışarı çıktığını belirterek, "Çok üzüldük, gerçekten çok acı bir olay yaşadık. Keşke olmasaydı. Çocuklar sudan tahta parçalarıyla çıkarıldı, elektrikten korunmak için. Herkes panik halindeydi" dedi.
Öte yandan, olayın meydana geldiği süs havuzuna yakın bir yerde bulunan bir başka süs havuzu da boşaltıldı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ramazan Soytürk, olaydan 5 dakika sonra süs havuzuna gittiğini belirterek, "Geldiğimde çocuklar götürülüyordu. Ambulansın 7 dakika sonra geldiği söyleniyor. Kız çocuğumuzun durumu ağır, kendisi yoğun bakımda. Mahallemizde, bir başka havuz daha var. Her iki havuzumuzdaki suları boşalttık. Bu havuzlara sürekli çocuklar geliyordu, tehlikeli olduğunu bildiğim için çocukları havuzdan kovmaktan yoruluyordum" dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik (2)Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik (2)Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik (2)Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik (2)

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