Süs havuzunda, fıskiyeden fışkıran suya karate yaptı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, çıplak ayakla girdiği süs havuzunda, suya döner tekme atıp, karate figürleri sergileyen kişinin görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti. Kentte, yaz sıcağından bunalan bir kişi, ayaklarını çıkarıp Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki süs havuzuna girdi. Bir süre sonra kimliği öğrenilemeyen bu kişi, çevrede, banklarda oturan vatandaşların şaşkın bakışları arasında, havuzda fıskiyeden yükselen suya tekme atıp, karate figürleri sergilemeye başladı. Attığı bir tekme sırasında ise dengesini kaybedip düştü. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, görüntüler sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü, çok sayıda beğeni aldı.
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