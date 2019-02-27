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Süs havuzundan Avrupa’ya

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

Erzurum’da süs havuzunda buz pateni öğrenen öğrenciler Türkiye’yi Avrupa Kupalarında temsil ediyor.Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitmenler tarafından Havuzbaşı kent meydanında yer alan süs havuzunda öğrencilere 5 yıldır buz pateni eğitimi veriliyor.

Erzurum’da süs havuzunda buz pateni öğrenen öğrenciler Türkiye’yi Avrupa Kupalarında temsil ediyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitmenler tarafından Havuzbaşı kent meydanında yer alan süs havuzunda öğrencilere 5 yıldır buz pateni eğitimi veriliyor. Aralık ayının başlarında dondurulan süs havuzunda gerekli önlemler alınarak yerli ve yabancı öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ekipmanlar sayesinde buz pateni öğretiliyor. Öğrenciler burada buz pateni eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’yi Avrupa ve dünyada temsil ediyor.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Afgan ve Suriyeli öğrenciler de Türk öğrencilerle birlikte buz pateni eğitimi alıyor. Yaklaşık 50 Suriyeli ve 100 Afgan öğrenci, eğitmen Eren İltir tarafından haftanın belirli günlerine eğitiliyor.
Süs havuzunda yetişen öğrencilerin Türkiye’yi Avrupa’da temsil ettiğini ifade eden eğitmen Eren İltir, "5 yıldan beri burada öğrencilerle birlikte buz pateni yapıyoruz. Eğitimimiz herkese ücretsiz, ekipmanlarımız da ücretsiz. Erzurum halkına hizmet amaçlı bir faaliyet yürütüyoruz. Burası doğal buz paten pisti, burada yüzlerce öğrenci yetişti ve şu anda ülkemizi Avrupa’da temsil ediyorlar. Amacımız buradaki öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutup eğlenceli bir ortam oluşturmak" dedi.

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya

Süs havuzundan Avrupa’ya
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