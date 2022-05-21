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'Sus' işaretiyle tanınan hemşire Dilen Tunca'nın son hali şaşırttı! Değişimi olay yarattı...

21.05.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sus' işaretiyle tanınan hemşire Dilek Tunca'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Bir dönem hastanelerin ve sağlık merkezlerinin sembolü haline gelmiş 'Sus' işaretiyle, herkesin aslında duvarlarda görüp tanıdığı eski model Dilek Tunca değişimiyle olay yarattı.

'Sus' işaretiyle tanınan hemşire Dilen Tunca'nın son hali şaşırttı! Değişimi olay yarattı...

İstanbul'da 45 yıl önce verdiği sus işareti yapan hemşire pozuyla herkes tarafından tanınan fakat son hali bilinmeyen eski model Dilek Tunca'nın değişimini görenler şaşkına uğradı. Geçtiğimiz yıl 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarına desteğini gönderen Dilek Tunca'nın değişimi merak edildi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Hastane koridorlarında aslında herkesin gördüğü 'Sus' işareti yapan hemşire fotoğrafıyla ünlenen Dilek Tunca, o fotoğrafın hikayesini anlatarak dikkat çekmişti.

“Hiç unutmuyorum, 1976 senesinin yazıydı. Turizm işimle ilgili Almanya’dan döndüğüm gün annem söyledi “seni ajanstan aradılar” diye. İstanbul Reklam Ajansı’ydı, Cağaloğlu’nda. Şimdi kapandı tabi. Hatta döndüğümün ertesi günü çekildi o fotoğraf. Şişli’de yaşıyordum. Babam subay emeklisi, annem ise terziydi.

bayan sus

O dönem turizmciydim, aynı zamanda mankenlik yapıyordum. Şimdiki kadar çok manken yoktu. Biz 10-12 kişi kadardık. Simla Kantarcıoğlu, Başak Gürsoy, Fatoş Altınkum’lar falan. Ertesi gün hemen gittim ajansa. Yurtoğlu ilaç firması, hastanelere bir ‘sus pankartı’ yaptırmak istiyormuş. Firma beni seçmiş. O zamanlar ‘cast ajansı’ diye bir şey de yoktu. Reklam ajansları birbirine haber verirdi. Bağlı olduğumuz bir ajans da yoktu. Hepimiz birbirimizi tanırdık. Ekspozisyonlara 1-2 kişi çıkardık, rozet konfeksiyon için hep beraber çektirdiğimiz fotoğraflarımız da vardır.

bayan sus1

‘Bayan sus’ için ajansta bir sürü poz çektiler, sonra arasından da bildiğimiz pozu seçtiler. Set normaldi 2-3 kişiydik. “Bir tek hastanelere koyacağız, sus işareti yapın” dediler. Reklam ajansının müdürü, bir de kameramanlar vardı. Elbiseyi de Haseki Hastanesi’nin başhemşiresinden ödünç almışlardı.

‘Bayan sus’un ayrı bir yeri daha vardı, çünkü Atatürk’ten sonra duvardan inmeyen fotoğraf benimkiydi. Herkes geldi gitti, ben duvarda ‘bayan sus’ olarak kaldım." ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal medyada yeniden gündeme gelen Dilek Tunca'nın son hali birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı.

İşte Dilek Tunca'nın son hali;

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