‘Sus Parası’ Ödemelerinde Yeni Bilgiler

52 yaşındaki Cohen, 2018 Ağustos ayında porno oyuncusu Stormy Daniels’a 130, Playboy modeli Karen McDougal’a da 150 bin dolar ödeme yaptığı için kampanya mali hukuk kanunu çiğnemekten suçlu bulunmuştu. Her iki isim de Trump’la cinsel ilişkiye girdiklerini kaydetmiş ve paranın sesiz kalmaları için ödendiği itirafında bulunmuştu.

Yargıç Pauley, savcıların konuyla ilgili soruşturmalarının sona erdiğini açıklamasının ardından belgelerin gizli kalmasına gerek olmadığı düşüncesine vardı.

Belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Cohen’in cezaevine gitmesine neden olan soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler basına yansımış oldu.

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen tarafından porno film yıldızı ve bir de Playboy modeline ödenen sus paralarıyla ilgili yaklaşık 900 sayfalık belge kamuoyuyla paylaşıldı.

Başkan Trump ise, göreve gelmeden önce yaşadığı iddia edilen bu ilişkiler karşılığında sus payı ödediği suçlamalarını reddediyor.

Kamuoyuyla paylaşılan belgelerde 8 Ekim 2016 tarihinde, seçimden bir ay önce Trump, Cohen ve o dönem Trump’ın seçim kampanyasının basın sözcüsü olan Hope Hicks arasındaki telefon görüşmesi dikkat çekiyor. Savcılar konuşmanın Trump ve Daniels arasındaki ilişkiyle ilgili para ödenmesi olduğuna inanıyor.

Görüşmeden birkaç dakika sonra Cohen, Trump’a yakın isim olan ve National Enquirer adlı dergiyi çıkaran AMI’ın başkanı David Pecker’ı aradı ve bir başka AMI çalışanından telefon aldı.

2 dakika sonra da Cohen, Hicks’i aradı.

Trump’ın seçim kampanyası, AMI ve Cohen arasındaki görüşmeler gece boyunca devam etti.

Savcılar görüşmelerde, o zaman Daniels’ın avukatı olan Keith Davidson’a ödeme yapılmasının tartışıldığını kaydetti.

Yakalama emrine göre Cohen, anlaşma teşebbüsünün başarısız olacağından endişe ettiğine yönelik telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar yürüttü.

Cohen, 3 yıllık hapis cezasına Mayıs ayında başlamıştı.

Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, Trump ve Ruslar arasındaki temaslarla ilgili olarak Kongre’ye yalan söylediğini de kabul etmişti.

