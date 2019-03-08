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Süs tavuğu beslemeye başladı, kahve alışkanlığından kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Sivas'ta, özel güvenlik görevlisi Ayhan Yuvacı (30), kahveye gitme alışkanlığından kurtulmak için 2014 yılında süs tavuğu beslemeye başladı.

Sivas'ta, özel güvenlik görevlisi Ayhan Yuvacı (30), kahveye gitme alışkanlığından kurtulmak için 2014 yılında süs tavuğu beslemeye başladı. 'Layt brahma', 'Kolombiya layt brahma' ve 'Silver wyandod' cinsi yaklaşık 20 tavuk besleyen Yuvacı, bu sayede kahveye gitmekten kurtuldu. Gençlere kötü alışkanlıklarından kurtulmak için hayvan beslemeyi öneren Yuvacı, yetiştirdiği tavukların ticaretini yapmak istiyor.
Mescitli köyünde yaşayan, şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ayhan Yuvacı, iş çıkışı arkadaşlarıyla kahveye giderek, zaman geçirme alışkanlığından kurtulmak için hobi edinmek istedi. Araştırma yapan Yuvacı, 2014'te süs tavuğu beslemeye karar verdi. Şehir dışından getirdiği yumurtalardan süs tavuğu çıkaran Yuvacı, tavuklarıyla zaman geçirebilmek için iş çıkışı kahve yerine evinin arkasına kurduğu kümese gitti. Hayvanlarıyla ilgilenen ve 5 yıldır süs tavuğu besleyen Yuvacı, 20 tavuğun sahibi oldu. Yuvacı, ilerde bu tavukların sayısını artırarak, ticaretini yapmak istediğini söyledi. Ayhan Yuvacı'nın kızları Esila (1) ile Eslem Nur (3,5) da tavuklarla yakından ilgileniyor.
'KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTTU'
İş çıkışı kahve yerine evine gittiğini belirten Ayhan Yuvacı, tavukların kendisini kötü alışkanlığından uzak tuttuğunu dile getirerek, Bu alışkanlığım 2014'te başladı. Güzel bir alışkanlık, güzel bir hobi. Birçok kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Başlama sebebim, dışarıda kahvelerden, değişik arkadaş ortamlarından ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaktı. Şehir dışından yumurta getirdim. Bunlar değişik Romanya menşeili hayvanlar. Besledik, çıkardık, büyüttük. İsteyen arkadaşlarla paylaşıyorum. Bütün gençlere tavsiye ediyorum. Herkesin beslemesinde fayda var diyorum. Boş vakitlerinde, yeri müsait olan herkese tavsiye ediyorum dedi.
'YERİ MÜSAİT OLAN BESLESİN'
Hayvan sevgisinin farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Ayhan Yuvacı, Çocuklarımız da hayvan sevgisini yaşıyor. Beslemesi zevkli ve akıllı hayvanlar. Şu an 20 civarında tavuğum var. Bunu çoğaltmayı, 150- 200 tane yapmayı düşünüyorum. Kuluçka makinem var. Yumurta koyuyorum, çıkıyor. Civciv çıkış aşamasından büyüyene kadar çocuklarım olsun, çevremdekiler olsun, hayvan sevgisini yaşamayı öğreniyorlar. Bazı masraflarını çıkarması açısından yumurta paylaşımında, anaç paylaşımı yaptığımız oluyor. Gençlere şunu söylemek istiyorum. Yeri müsait olan arkadaşlarımızın beslemesinde fayda var. Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Hayvan sevgisini aşılıyor, herkese tavsiye ediyorum diye konuştu.

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