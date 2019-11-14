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Süs tavuğu geçim kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

Manisa'da bir fabrikada işçi olarak çalışırken Brahma cinsi tavuk yetiştirmeye başlayan girişimci, gelen talepler üzerine kendi işini kurdu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Emrah Bilgi, 9 yıl önce fabrikada işçi olarak çalışırken başladığı "Brahma" cinsi süs tavuğu ve horozu yetiştiriciliğini mesleği haline getirdi.

Çizme üreten bir fabrikada işçi olarak çalışan Bilgi, hobi olarak yetiştirmeye başladığı "Brahma" cinsi süs tavukları ve horozlarıyla çeşitli yarışmalara katıldı ve dereceler elde etti.

Bilgi tavuklarını satması için gelen teklifler üzerine hobisini geçim kaynağı haline getirmeye karar vererek, 2014 yılında işinden ayrıldı ve kendi işini kurdu.

Emrah Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada Brahma cinsi tavukların yılda 150'ye yakın yumurta verdiğini, yumurtaların tanesinin 30 ile 40 lira arasında satıldığını belirterek, bir Brahma tavuğunun ise ortalama 2 bin liraya alıcı bulabildiğini kaydetti.

Üretime başladığı ilk yıllarda ticaret yapma amacı gütmediğini ancak ısrarlı talepler sonrası üretimini artırdığını anlatan Bilgi, şunları kaydetti:

"Geçen sene 250'ye yakın hayvan üretimi yaptım. Talep çok yüksek. 6 ayda 200 bin lira gibi bir getirisi oldu. Hayvanları en az 500 liradan satıyorum. Süs tavuğu güzellik yarışmasında Türkiye şampiyonu olan ilk horozumu Konyalı bir iş adamına 5 bin 500 liraya satmıştım. Tüm Brahmalar bu fiyatı yapacak gibi bir durum yok çünkü ırk standartları diye bir şey var. Biz en iyisini ve en özelini yetiştirmeye çalıştık."

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Manisa Selimşahlar süs tavuğu

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