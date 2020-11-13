Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren çatışmanın 8 Kasım'da varılan ateşkes anlaşması ile sona ermesinin ardından, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde 28 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.
Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir imamın arkasında saf tutarak namaz kıldı.
Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.
Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa kentine giren Azerbaycanlı bir asker çocukluğunun geçtiği evi 28 yıl sonra buldu.
Evinin bulunduğu mahalleyi anlatan Azerbaycanlı asker, "Bakın evim ne durumda. Bakın bizim mahallemize. Burada okul vardı. Bu bizim bahçe ve bahçenin duvarı dağılmış durumda. Evin kapısını yıkmışlar" dedi.
Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.
Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar evleri ateşe verdiği iddia ediliyor.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, kenti terk eden Ermenilerin 'Bir daha buraya dönmeyeceğiz'' diyerek evleri ateşe verdikleri iddia edildi.
Azerbaycan'ın günlerce yoğun şekilde bombalanan Terter kentinde savaşın izleri siliniyor. Terter'de bulunan Yeni Kasaba sitesinde kalan vatandaşlar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından bombardımanlarda hasar gören evlerine dönerek temizlik yaptı.
İmzalanan ateşkese göre Ermenistan'ın işgali altındaki Ağdam ili 20 Kasım'a, Kelbecer 15 Kasım'a, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edilecek.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da gözlem noktaları kuran Rus Barış Güçleri’nin bölgede kontrolü sağladığını ve temas hattının tamamında ateşkese uyulduğunu açıkladı.
Konaşenkov, Rus Barış Gücü askerlerinin kurduğu gözlem noktalarıyla ilgili olarak, “Barış gücü tugayının öncü birlikleri; Goris, Sus, Geytala, Lısogorskiy geçidi, güneybatı Şuşa kenar mahalleleri güzergahında ilerledi ve 'Güney' (Yug) sorumluluk bölgesinde 4 gözlem noktasına konuşlandı. Barış gücü birlikleri Laçin koridorunda ve yolun Laçin-Lısogorskiy Sovhozu kısmında 6 geçici gözlem noktası kurarak kontrolü sağladı” diyerek, şu ana kadar 10 gözlem noktası kurulduğunu açıkladı.