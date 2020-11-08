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Şuşa'nın kurtarılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Şuşa'nın kurtarılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ediyorum." diyerek, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir." ifadesini kullandı.

"Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir." dedi.

"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN EN GENİŞ TABANLI PARTİSİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir." dedi.

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