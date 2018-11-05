Susadığınızda meydana gelen 7 çarpıcı değişim

Vücudumuzun yüzde 60'ı sudan oluşuyor. Su, en önemli yaşam kaynaklarımız arasında yer alıyor. Pek çok kişiden defalarca duyduğunuz su içmeniz gerektiği bilgisine ne derece kulak veriyorsunuz? Aşağıda yazanları okuduktan sonra susuzluğun sadece ağzınızda oluşan kuruluktan ibaret olmadığından emin olacaksınız...

1 / 10 “Dehidrasyon” daha anlaşılır ifadeyle “susuzluk” olarak nitelendirdiğimiz durum sadece ağzımızın fazlaca kuruduğunu hissettiğimiz, bize su içme isteğini en üst seviyede yaşatan durumdan ibaret değildir. Hatta su içme isteğimiz bize aslında vücudumuzun verdiği son ve en etkili uyarıdır. Susamışlık hissiniz varsa bilmelisiniz ki vücudunuz bu histen çok daha önce susuz kalmaya başlamıştır. Tüm bu olayların arka planında vücudunuzda gerçekleşen, belki susuzlukla bağını henüz keşfedemediğiniz 7 sinsi susuzluk bulgusunu öğrenmeye hazır mısınız?

2 / 10 “Su içmeniz gerektiği bilgisini muhtemelen binlerce kez duydunuz. Hatta su ile ilgili belki daha fazlasını da biliyorsunuz. Su, şüphesiz ki yaşam gücümüz. Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor ve kendi doğasında olduğu gibi her şeyin sorunsuz bir akış halinde olmasını sağlıyor. Besinlerin sindirim ve emiliminden tutun da vücut ısısının ayarlanmasına kadar hayati görevleri üsteleniyor. Bir adım ötesini söylemek gerekirse, daha fazla su içmek, kilo verme hedefinize ulaşmanıza dahi yardımcı oluyor” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, daha önce duymadığınız yedi susuzluk belirtisini açıklıyor!

3 / 10 EGZERSİZ YAPMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR OLABİLİRSİNİZ Egzersiz öncesi doğru olan her şeyi yaptınız ancak hala spor yaparken bir karmaşa hissediyorsanız büyük bir bardak suya ihtiyacınız olabilir. Araştırmalar dehidrasyon durumunun, atletik performansı etkilediğini vurguluyorlar. Bu da spor sırasında yorgunluğun artması, dayanıklılık ve motivasyonun azalması, harcanan eforun artması anlamına gelebilir. Vücuttan yüzde 2 ya da 3’lük bir sıvı kaybının, egzersiz performansını önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir. Akılda tutulması gereken bir başka nokta ise kas, kemik ve organlarımızın da sudan oluştuğu. Dehidrasyon durumunda egzersiz yapmak bu nedenle yaralanmalara yol açabilmektedir. Sporcular, dikkat!

4 / 10 SİS BULUTU DOLU BİR BEYİN Çalışmalarınızı bitirirken sorun mu yaşıyorsunuz? Bir şeyleri sürekli unutmaya mı başladınız? Belki de biraz su içmenin vakti gelmiştir. Suyun yaptığı en önemli şeylerden biri besin maddelerini taşımak ve toksinleri uzaklaştırmaktır. Yeterli sıvı almadığınız zaman bir miktar “acayip” hissetme durumları başlıyor. Çalışmalar, hafif düzeyde dehidrasyonun baş ağrısı yaptığını, bilişsel performansı düşürdüğünü, yoğunlaşmayı zorlaştırdığını ve hafızada bozukluklara neden olduğunu söylüyor. Su için, beyninizdeki bulutlar dağılsın!

5 / 10 HUYSUZ OLABİLİRSİNİZ Can sıkıcı olaylar, sinirli oluşunuzun tek nedeni olmayabilir. Yapılan bir araştırmada, hafif dehidrasyonun hem dinlenme hem de egzersiz sırasında ruh halini olumsuz etkilediği bulunmuş. Su yudumlayıp, daha çok gülümseyin!

6 / 10 KABIZLIK PROBLEMİ YAŞIYOR OLABİLİRSİNİZ Bağırsaklarımızda yiyecek taşımada etkili tek faktörün lif (posa) olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılan bir çalışmada, düşük lif ve su tüketimi ile kabızlık sıklığı arasında ilişki bulunmuştur. Düzenli çalışan bir sindirim sistemi için sürahinizi sık sık doldurmayı unutmamalısınız.

7 / 10 DUDAKLARINIZ ÇATLAYABİLİR Kuru, çatlamış dudakların tek nedeni soğuk/sıcak havalar değildir. Vücudunuzdaki sıvı düzeyi yeterli olmadığında sıvılar dudaklarımız gibi hayati olmayan organlardan uzaklaştırılıp kalp ve beyin gibi önemli organlara taşınır. Sonuç? Çatlak dudaklar…

8 / 10 KAN ŞEKERİNİZİN DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR OLABİLİRSİNİZ Başınız döndüğünde yahut baygın hissettiğinizde ilk olarak kan şekerinizi toparlamak için bir lokma bir şeyler yemeye yöneliyor olabilirsiniz. Baş dönmesi, artan güçsüzlük hissi, solunum zorluğu gibi belirtiler hipoglisemi (kan şekerinin normalden düşük olması) ve susuzluk için ortak belirtilerdir. Ancak artık bir lokma çikolatadan önce su içmeniz gerektiğini düşünmelisiniz. Birçok kişinin aç hissettiğinde, aslında susamış olduğunu biliyor muydunuz?

9 / 10 HATALI BİR ŞEKİLDE ARABA KULLANIYOR OLABİLİRSİNİZ Hafif susuzluk durumunun dahi daha fazla sürüş hatasına neden olabileceği bulunmuştur. Dehidrasyonun araba sürerken ki etkileri, uykusuzluk veya kandaki yüzde 0.08’lik alkol düzeyine benzer bulunmuştur!