Susam Sokağı: Edi ile Büdü eşcinsel çift değil

Susam Sokağı yapımcıları, Türkiye'de Edi ve Büdü olarak bilinen karakterlerinin "eşcinsel bir çift" olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.

Programın yazarlarından Mark Saltzman, ABD'de de Bert ve Ernie olarak bilinen kukla karakterlerin "bir çift olarak tasarladığını" açıklamıştı.

Queerty sitesine bir röportaj veren Saltzman, "Bir keresinde, bir anaokulu öğrencisinin, annesine, Bert ve Ernie'nin sevgili olup olmadıklarını sorduğunu okumuştum. Bert ve Ernie'yi arka planında böyle büyük bir gündem olmadan yazdım. Onları farklı bir bağlama yerleştirmedim." demişti.

Susam Sokağı, kurumsal olarak da "Susam Sokağı Workshop" Twitter hesabı üzerinden benzer bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Her zaman dediğimiz gibi Bert ve Ernie en yakın arkadaşlar. Bu karakterler, çocuklara, birbirlerinden çok farklı olsalar da iyi dost olunabileceğini öğretmek için yaratıldı. Erkek olsalar ve pek çok insani karaktere sahip olsalar da onlar birer kukla ve cinsel yönelimleri yok" denildi.

https://twitter.com/SesameWorkshop/status/1042117602678587395