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Susam Sokağı mülteci çocukların eğitimine yardım için Arakanlı iki kukla yarattı: Nur ve Aziz

19.12.2020 12:51 | Son Güncelleme:
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Susam Sokağı mülteci çocukların eğitimine yardım için Arakanlı iki kukla yarattı: Nur ve Aziz

Susam Sokağı, mülteci çocukların eğitimine yardım için iki Arakanlı kukla yarattı. 6 yaşındaki ikizler Nur ve Aziz bir dizi eğitim videosunda yer alacak.

Çocuk programı Susam Sokağı, dünyanın en büyük mülteci kampında yaşayan Arakanlı çocukların erken yaş eğitimlerine yardım için iki yeni Arakanlı kukla yarattı: Nur ve Aziz.

Nur ve Aziz 6 yaşında ikiz kardeş. Kuklalar Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki kampta kalan mülteci çocuklar için video serisinde yer alacak.

Yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman, 2017 yılından bu yana komşu ülke Myanmar'daki askeri operasyonlardan kaçıp Cox's Bazar'a sığındı. Arakanlı Müslümanlar ordunun kendilerine işkence yaptığını ve çoğu Arakanlı Müslüman'ın da ordunun operasyonlarında öldürüldüğünü söylüyor.

Kamptaki kalanların yarısına yakını çocuk mülteci. Yardım kuruluşları kamp içinde çocuk yaşta evliliklerin ve insan kaçakçılığının yaygınlaştığı uyarısı yapıyor. Pandemi nedeniyle kamptaki temel hizmetlere erişimde de sıkıntılar yaşanıyor.

Yeni kuklalar Nur ve Aziz, Susam Sokağı'nın diğer karakterleriyle birlikte matematik, bilim ve toplumsal sağlık, ruh sağlığıyla ilgili eğitim videolarında yer alacak.

Susam Sokağı'nın yardım kuruluşu Sesame Workshop'tan Sherrie Westin, "Bunlar çok özel Susam Sokağı kuklaları. Çoğu Arakanlı çocuk için Nur ve Aziz medyada kendilerine benzeyen ve kendileri gibi konuşan ilk karakterler olacak" dedi.

Westin, "Zengin Arakan kültürüne kökten bağlı olan ve Arakanlı ailelerin katkıları ve geniş çaplı araştırmalar sonucu yaratılan Nur ve Aziz'in, eğitime her zamandan daha çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde aileler için güçlü, eğlenceli bir dönüştürücü etkisi olacak" diye konuştu.

Arakanlılar, dünyada en fazla zulüm gören Müslüman azınlık grubu olarak biliniyor. Birleşmiş Milletler Ocak 2020'de Arakanlı Müslümanların 'soykırıma karşı korunmaları için önlemler alınması' çağrısı yaptı.

Susam Sokağı'nın Arakan dilindeki videoları aralarında Bangladeş merkezli BRAC Eğitim Gelişim Enstitüsü ve Lego Vakfı dahil birçok uluslararası yardım kuruluşunun katkılarıyla gerçekleştirildi.

Susam Sokağı bu yılın başında Suriyeli mülteci çocuklar için de bir proje hazırlamış ve programın yerel versiyonu Ahlan Simsim'i yaratmıştı.

Program daha önce de otizm, HIV ile yaşamak ve evsizlik konularını işlemek için de farklı kuklalar üretmişti.

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