Susam Sokağı mülteci çocukların eğitimine yardım için Arakanlı iki kukla yarattı: Nur ve Aziz

Çocuk programı Susam Sokağı, dünyanın en büyük mülteci kampında yaşayan Arakanlı çocukların erken yaş eğitimlerine yardım için iki yeni Arakanlı kukla yarattı: Nur ve Aziz.

Nur ve Aziz 6 yaşında ikiz kardeş. Kuklalar Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki kampta kalan mülteci çocuklar için video serisinde yer alacak.

Yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman, 2017 yılından bu yana komşu ülke Myanmar'daki askeri operasyonlardan kaçıp Cox's Bazar'a sığındı. Arakanlı Müslümanlar ordunun kendilerine işkence yaptığını ve çoğu Arakanlı Müslüman'ın da ordunun operasyonlarında öldürüldüğünü söylüyor.

Kamptaki kalanların yarısına yakını çocuk mülteci. Yardım kuruluşları kamp içinde çocuk yaşta evliliklerin ve insan kaçakçılığının yaygınlaştığı uyarısı yapıyor. Pandemi nedeniyle kamptaki temel hizmetlere erişimde de sıkıntılar yaşanıyor.

Yeni kuklalar Nur ve Aziz, Susam Sokağı'nın diğer karakterleriyle birlikte matematik, bilim ve toplumsal sağlık, ruh sağlığıyla ilgili eğitim videolarında yer alacak.

Susam Sokağı'nın yardım kuruluşu Sesame Workshop'tan Sherrie Westin, "Bunlar çok özel Susam Sokağı kuklaları. Çoğu Arakanlı çocuk için Nur ve Aziz medyada kendilerine benzeyen ve kendileri gibi konuşan ilk karakterler olacak" dedi.