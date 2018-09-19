90'ların kukla kahramanları Edi ile Büdü eşcinsel mi?

Sputnik'in haberine göre Susam Sokağı'nın yaratıcıları 'Sesame Workshop' tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, haklarında eşcinsel oldukları yönündeki iddialar bulunan Bert ve Ernie kukla karakterlerinin 'cinsel yönelime sahip olmadıkları' açıklandı.

Açıklamada, "Her zaman söylediğimiz gibi, Bert ve Ernie en iyi arkadaşlar. Onlar, okul öncesi çocuklara, birbirlerinden çok farklı kişilerin de iyi arkadaş olabileceğini göstermek için yaratıldılar. İkisi de erkek olsa da, karakterler kukla olarak kaldılar ve herhangi bir cinsel yönelime sahip değiller" ifadeleri kullanıldı.

YAZARI AÇIKLAMIŞTI

Yapılan bu açıklama, geçen pazar günü Susam Sokağı yazarlarından ve eşcinsel olduğunu ilan eden Mark Saltzman'la yapılan bir röportaja cevap olarak yapıldı. Saltzman, Bert ve Ernie karakterlerini yazarken onların aşık olduklarını hissettiğini açıklamıştı ve "Onları bağlamsallaştırmanın başka bir yolu yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

