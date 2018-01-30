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Susam Sokağı'nın Hakan Abi'si şimdi nerede, ne yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ | 30.01.2018 12:16 | Son Güncelleme

Çocukluğu 80'lerin sonu ile 90'ların başına denk gelenler bilir... En vazgeçilmez programlardan biriydi Susam Sokağı!Edi ile Büdü... Kurabiye Canavarı... Tüylü... Kermit... ve daha bir çok karakter 'Susam Sokağı' ile hayatımıza girdi...Bir de Hakan Abi vardı unutulmayan! Sahi nerde o?

Susam Sokağı'nın Hakan Abi'si şimdi nerede, ne yapıyor?

26 Nisan 1963'da Ankara'da doğan Tolga Tecer, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu...

Tecer, bir dönem Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ardından görev aldı. Ardından ise Ankara Devlet Tiyatrosu macerası başladı.

1989 yılında Susam Sokağı ile televizyona adım attı.

Canlandırdığı 'Hakan Abi' karakteri ile bir neslin hafızasına kazındı.

Tiyarto çalışmalarını ara vermeden sürdüren Tecer, yıl 2000'i gösterdiğinde ikinci dizisi 'Evdeki Yabancı' ile ekrana geldi...

Körfez Ateşi, Kırık Kanatlar, Kınacılar Konağı... Tolga Tecer'in rol aldığı dizilerden bir kaçı!

2009 yılında Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Deniz Yıldızı'nın kadrosuna dahil oldu. 7 sezon boyunca 'Mustafa Sezginer' karakterine hayat verdi.

2014 yılında ise 'Beni Affet' dizisinde rol almaya başladı.

Canlandırdığı karakter nedeniyle zaman zaman izleyicinin öfkesinden nasibini alsa da Hakan Abi'yi hatırlayan çocuklar için Tolga Tecer'in yeri hala bambaşka...

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Anahtar Kelimeler:
Susam Sokağı Hakan Abi

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