Susamam: Şanışer'in 17 şarkıcı ile birlikte çektiği rap klibinde neler var, neden gündeme oturdu?

https://www.youtube.com/watch?v=ZO72k5fIRxI&feature=youtu.be

Rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği #Susamam şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klip Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dün gece geç saatlerde YouTube'a yüklenen video, yaklaşık 12 saat içinde YouTube'da 2 milyondan fazla kez izlendi. Twitter'da da #Susamam etiketi, 300 binden fazla mesajla dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar listesinde bir numarada bulunuyor.

Ayrıca, Google'da da Şanışer, #Susamam ve diğer bazı rapçiler de bugün Türkiye'de en çok aranan terimler arasında yer alıyor. Klipte, Türkiye'nin çevre, kadın hakları, hayvan hakları, adalet, hukuk ve trafik gibi toplumsal konularda eleştirel göndermeler yer alıyor.

#Susamam videosuyla eş zamanlı olarak, rap dünyasının iki önemli ismi Ezhel ve Ceza da toplumsal konularda eleştirel göndermeler yapan rap klipleri yayınladı.

#Susamam klibinin fikri nasıl ortaya çıktı?

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan ve videoda yer alan rapçilerden Kamufle, böyle bir video çekme fikrinin Şanışer'den geldiğini söyledi.