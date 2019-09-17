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“SUSAMAM" ŞARKISINA SUÇ DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:45 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU  / İstanbul DHA Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının  birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu.

Haber: Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU / İstanbul DHA
Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu. 18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren parçada adalet, özgürlük, eğitim, kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, doğa gibi konular işleniyor.

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