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Susan nineden gençlere öğüt: Sevgi ve saygıyı elden bırakmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

KARS'ın merkeze bağlı Küçükyusuf köyünde 1928 yılında dünyaya gelen Susan Gökalp, gençlere öğütlerde bulundu.

Susan nineden gençlere öğüt: Sevgi ve saygıyı elden bırakmayın

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ın merkeze bağlı Küçükyusuf köyünde 1928 yılında dünyaya gelen Susan Gökalp, gençlere öğütlerde bulundu. 8 çocuk, 62 torunu bulunan, misafirperverliğiyle dikkat çeken Susan nine, gençlere, "Sevgi ve saygıyı elden bırakmasınlar. Sevgiyi nakış nakış işlesinler. Bu güzel ülkemizi severek daha da güzelleştirelim" tavsiyesinde bulunuyor.
Kars'ta yaşayan 91 yaşındaki Susan Gökalp, bir asra yaklaşan ömrünü eşi ve çocuklarına adadı. 1945 yılında Kemal Gökalp'le evlenen Susan nine 1975 yılında ailesiyle köyden kent merkezine göç etti. Eşiyle mutlu bir yuva kurarak 8 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarından 62 torunu olan Susan nine, 2009'da hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadı. Torununun 2 torununu da gören Susan Gökalp, yaşamını oğlu Ömer Gökalp'in yanında sürdürüyor. Misafirperverliğiyle dikkat çeken Gökalp, köydeki geleneklerini şehirdeki evinde de devam ettiriyor. Misafirlerine yöreye has kuymak yemeği ikram eden Susan nine, komşularının da büyük ilgisini çekiyor. İlerleyen yaşına rağmen hayat enerjisini kaybetmeyen Gökalp, 40 yıllık köy yaşantısında doğan çocuklara ebelik yaptığını anlatıyor. Vefat eden kadınların cenazelerini yıkayarak yardım isteyenlerin hep yanında oldu.
Gençliğinde halı ve kilim dokumacılığı da yapan Susan nine, oğlunun saçından dokuduğu halıyı yanından ayırmıyor. Bir köşede oturmaktansa sürekli bir şeylerle uğraşmayı sevdiğini anlatan Susan nine, gençlere "Birbirinizi sevin" tavsiyesinde bulunuyor. Kendini ziyaret eden gençlerle sohbet eden Susan nine, "Ne olur birbirinizi sevin. Kimseyi kimseden ayırmayın. Hepimiz kardeşiz ve kardeş olarak yaşamak zorundayız. Sevgi ve saygıyı elden bırakmasınlar. Sevgiyi nakış nakış işlesinler. Bu güzel ülkemizi severek daha da güzelleştirelim" diyerek en büyük arzusunu dile getiriyor.

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Susan nineden gençlere öğüt: Sevgi ve saygıyı elden bırakmayınSusan nineden gençlere öğüt: Sevgi ve saygıyı elden bırakmayınSusan nineden gençlere öğüt: Sevgi ve saygıyı elden bırakmayınSusan nineden gençlere öğüt: Sevgi ve saygıyı elden bırakmayın

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