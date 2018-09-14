Susayan köpeğe polis şefkati

Tokat'ta bir polis memuru, susayan köpeğe avucunda su verdi.

Uzunburun Emniyet Müdürlüğü hizmet binası nizamiyesi önüne gelen ve susayan köpeğe, burada nöbet tutan polis memurlarından biri avucunda getirdiği suyu içirdi.

Bir süre su içen köpek daha sonra uzaklaştı.

Polisin köpeğe avucuyla su verme anı, çalışma arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyaya da konulan videoda polisin davranışı, takdir topladı.

