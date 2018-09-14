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Susayan köpeğe polis şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

Tokat'ta bir polis memurunun susayan köpeğe avucunda su vermesi, sosyal medyada ilgi gördü

Tokat'ta bir polis memuru, susayan köpeğe avucunda su verdi.

Uzunburun Emniyet Müdürlüğü hizmet binası nizamiyesi önüne gelen ve susayan köpeğe, burada nöbet tutan polis memurlarından biri avucunda getirdiği suyu içirdi.

Bir süre su içen köpek daha sonra uzaklaştı.

Polisin köpeğe avucuyla su verme anı, çalışma arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyaya da konulan videoda polisin davranışı, takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek polis Tokat

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