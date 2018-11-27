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Suşehri'nde 3 vaşak aynı anda görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde öğrenci servisi sürücüsü Sinan Uysal, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma kararı bulunan 3 vaşağı aynı anda görüntüledi.

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde öğrenci servisi sürücüsü Sinan Uysal, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma kararı bulunan 3 vaşağı aynı anda görüntüledi. Suşehri'nde taşımalı eğitim gören öğrencilerin içinde bulunduğu servis minibüsüyle Suşehri-Sivas karayolu üzerinde seyir halinde olan Sinan Uysal, Çokrak Tüneli mevkisinde kediye benzeyen hayvanlar gördü. Uysal, minibüsü durdurup cep telefonu ile hayvanları görüntüledi, ardından yola devam etti. Sinan Uysal, çektiği görüntüleri ilçede izlettiği arkadaşlarından hayvanların nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu öğrendi. Görüntülerde, hayvanlardan biri yamaçta gezerken, yavru oldukları değerlendirilen diğer ikisi ise karayolunda sağa sola koşuyor. Araçtaki çocukların da kedi ve kaplana benzettikleri hayvanlar için ilginç yorumlarda bulundukları duyuluyor. Uysal, "Nesli tükenmekte olan bir hayvan türünü görüntülemekten mutluluk duydum. Gerçekten çok güzellerdi" dedi.

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