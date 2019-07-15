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Suşehri’nde traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Gözköy köyünde meydana geldi.

Suşehri’nde traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Gözköy köyünde meydana geldi. Kazada, Fiyaz Şimşek(59) yönetimindeki 58 SD 155 traktör freni tutmayınca önce hızlandı ardından devrilerek durabildi. Fiyat Şimşek traktörün üzerinden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Muhtalip Şimşek(38) ise ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi acil servisine kaldıran Muhtalip Şimşek burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Suşehri’nde traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Suşehri’nde traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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