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Suşehri'nde 'yalnız flamingo'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:42 | Son Güncelleme

 SİVAS'ın Suşehri ilçesi yakınlarındaki baraj gölünde ilk kez bir flamingo görüldü.

Suşehri'nde 'yalnız flamingo'

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesi yakınlarındaki baraj gölünde ilk kez bir flamingo görüldü. Flamingonun yolunu kaybettiği tahmin ediliyor.
Suşehri ilçesinde esnaflık yapan evli ve 2 çocuk babası Turan Sezer (33) köpeklerini gezdirmek için Çamlıgöze Barajı kıyısına gitti. Sezer, bölgede dolaşırken baraj göleti içinde beyaz renkli bir flamingo görüp, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre sonra kanatlanarak, uçan flamingoya bölgede daha önce hiç rastlanmadığı öğrenildi.
Turan Sezer, "Köpeklerimi gezdirmek için buraya geldiğimde baraj göletinde iri bir kuş gördüm. Bu bölgede ilk defa rastladım flamingoya. Yaklaşık iki haftadır buralarda tek başına dolaşıyor. Sanırım yolunu kaybettiği için burada konaklıyor" dedi.

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Suşehri'nde 'yalnız flamingo'Suşehri'nde 'yalnız flamingo'Suşehri'nde 'yalnız flamingo'

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