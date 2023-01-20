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Güney Koreli suşi ustası, patronu vesilesiyle Müslüman oldu: "Yanımıza geldi..."

20.01.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suşi ustası olan Güney Koreli Vıadislah Kim, ailesiyle Bursa'ya yerleşti. Burada bir kafede Suşi ustası olarak işe giren Kim, İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmak istediğini anlattığı patronu vesilesiyle Müslüman oldu. Yeni ismi 'Muhammet' olan Vıadislah Kim’in eşi Gülhşen Kim (40) ise Kim'in Müslüman olduğuna şahitlik ettiği anlarda gözyaşlarını tutamayarak ağladı. Kim'in patronu "Yanımıza geldi, Müslüman olmak istediğini söyledi. Biz de bu sebeple kendisine vesile olduk." diye konuştu.

Güney Koreli suşi ustası, patronu vesilesiyle Müslüman oldu: "Yanımıza geldi..."

Rusya’ya iş için giden Güney Koreli Vıadislah Kim, Özbekistanlı Gülhşen Kim ile tanıştı. Çift, bu mutluluklarını evlilik ile taçlandırarak Türkiye’ye gelerek Bursa’ya yerleşti. Suşi ustası olan Vıadislah Kim, merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan bir kafeye suşi ustası olarak işe girdi. Burada patronu Can İşleyen ile konuşan Vıadislah Kim, İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine patronu Can İşleyen, duydukları karşısında şaşkınlık yaşayarak en yakın caminin yolunu tuttu.

İHTİDA TÖRENİYLE BİRLİKTE MÜSLÜMAN OLDU

Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan Şehabettin Paşa Cami imamı Raif Sevin ile konuştuktan sonra Vıadislah Kim ve eşi Gülhşen Kim alarak camiye gitti. Cami İmamı tarafından düzenlenen ihtida töreniyle birlikte Vıadislah Kim Müslüman oldu. Vıadislah Kim’in yeni ismi ise Muhammet oldu. Eşi Gülhşen Kim ise eşinin Müslüman olduğuna şahitlik ettiği esnada gözyaşlarını tutamayarak ağladı.

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Patron Can İşleyen," Yanımıza geldi, Müslüman olmak istediğini söyledi. Biz de bu sebeple kendisine vesile olduk. Camiye geldik, Müslüman oldu. Ben öncülük yaptığım için çok mutluyum" dedi.

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"ÇOK DAHA ÖNCEDEN OLMAK İSTEMİŞTİM"

Eski adıyla Vıadislah Kim’in yeni adıyla Muhammet Kim, "Ben çok daha önceden Müslüman olmak istemiştim. Benim Müslüman olmama vesile olan herkese Allah razı olsun teşekkür ediyorum" dedi.

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Öte yandan Vıadislah Kim (43), cumartesi günü Bursa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi çok istiyor.

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(İHA)

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Bursa müslüman

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