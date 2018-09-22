HABER

Susica toplama kampı kurbanları unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 21:03 | Son Güncelleme

Bosna Savaşı sırasında Sırplar tarafından kurulan Susica toplama kampında öldürülen 1600 sivil Boşnak, törenle anıldı

VLASENİCA(AA) - Bosna Savaşı sırasında (1992-1995) Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Vlasenica'da Sırplar tarafından kurulan Susica toplama kampında öldürülen 1600 sivil Boşnak, törenle anıldı.

1992'de işkence, katliam ve tecavüzlere şahitlik eden Susica toplama kampında gerçekleşen anma töreninde, katledilen kurbanlar ve şehitler için saygı duruşunda bulunularak, dualar okundu.

Kampta tutulanlardan Ibro Alibasic, burada yaptığı konuşmada, kampta beton üzerinde günde bir dilim ekmek ve biraz su ile yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını, kampta tutulduğu dönemde Sırp askerlerin kendilerini sebepsiz yere döverek, işkenceler uyguladığını anlattı.

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'ndeki Boşnak Klübü Başkanı Mujo Hadziomerovic de, Susica toplama kampını, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Boşnak diasporasını bir araya getirecek bir gençlik merkezine dönüştürmek istediklerini, söz konusu proje ile insanların savaşta Vlasenica'da neler olduğunu daha iyi öğrenip anlayabileceğini kaydetti.

Savaşın başlarında 1992'de 6 ay açık kalan Susica toplama kampında 8 bin kişi tutulmuş, bunlardan 1600'ü öldürülmüştü.

Bu arada, Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) yargılanan Susica kampının komutanı Dragan Nikolic, Susica toplama kampında tutulanlara tecavüz, işkence ve katliamdan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2013'te şartlı tahliye ile serbest bırakılan Nikolic, haziran ayında yaşamını yitirmişti.

PARTNERYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilirYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilir
Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?
Kargo ile kendisine uyuşturucu yolladıKargo ile kendisine uyuşturucu yolladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek Bosna Savaşı Susica toplama kampı

En Çok Okunan Haberler

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.