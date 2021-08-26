Suskunlar'ın Sarı Bilal'i Emirhan Akbaba'nın değişimi şaşırttı! Büyüdü: Yönetmen oldu!

Oyunculuk konusunda oldukça başarılı olan ve televizyon ekranlarında çocuk oyuncu rollerinde yer alan oyuncu Emirhan Akbaba büyüdü ve koskoca bir genç oldu. İstanbul'da dünyaya gelen isim Suskunlar dışında pek çok başka projede de yer almıştı.

SUSKUNLAR'IN SARI BİLAL'İ BÜYÜDÜ!

9 Mart 2001 tarihinde İstanbul doğumlu olan Emirhan Akbaba oyunculuk kariyerine ilk olarak Şen Yuva adındaki televizyon dizisiyle adım attı.

Genç oyuncu Akbaba aynı zamanda Küçük Sırlar, Türk Malı, Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl, Akasya Durağı ve bir dönemin unutulmaz dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de de rol aldı.

Suskunlar dizisinde Sarı Bilal karakterini canlandıran isim, Poyraz Karayel'de de yer alarak televizyon projelerine devam etmiştir.

Şimdilerde kendi filmlerini çeken ve yönetmenlik yapan oyuncu "James Potter Ve Kılıcın Varisi" filmini çekmiştir. J.K. Rowling'ın yazdığı Harry Potter'dan uyarlanan filmde Denizhan Akbaba, Mert Ali Dayı, Görkem Kasal yer almıştır.

JAMES POTTER VE KILICIN VARİSİ KONUSU NEDİR?

Albus Severus Potter’ın Hogwarts’a gitmiş olduğu döneme odaklanılan filmde, Scorpius Malfoy tıpkı Albus gibi Slytherin bölümündedir. Fakat bu uyarlamada Scorpius Malfoy, James Sirius ile aynı yaştadır. James Sirius, Albus ile Scorpius arasındaki ilişkiden oldukça rahatsız olmaktadır. Bu sırada yüz yılda bir ortaya çıkan Kral Arthur’un Canavarı Hogwarts’a doğru yaklaşmaktadır. Potter’ların bu tehlikeden kurtulmayı başarıp başaramayacağı merak konusudur.





