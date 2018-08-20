Süslenen koçlar, gelinlere götürülüyor

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- KURBAN Bayramı öncesi Doğu Anadolu bölgesinde nişanlı gelin adaylarına gönderilen 'gelin koçu' geleneği devam ediyor. Birbirinden rengarenk süslenen koçlar, alnına altın takılarak gelinlerin evlerine götürülüyor. Damat adayının evinin önünde veya götürüldüğü çiçekçide süslenen kurbanlık koçun alnına ise altın bilezik veya cumhuriyet altın takılıyor. Kurbanlık koç, bayramdan önce nişanlı gelin adayının evine, damat adayı veya yakınları tarafından götürülüp teslim ediliyor. Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde oturan damat adayı Halil İbrahim Büyüktepe pazardan bin 600 liraya aldığı koçu kendisi yakınları ile birlikte süsleyerek alnına taktığı altın bilezikle nişanlısının evine götürdü. Gelin koçunun kendisine 5 bin liraya mal olduğunu belirten Büyüktepe, "Bizim buralarda adettendir. Adetin yerini bulması için yakınlarımla birlikte süslediğimiz koçu araca koyup, nişanlımın evine doğuru yola çıktık" dedi.
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