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Süslü kadınlar, Alaçatı sokaklarında pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kendilerini 'Süslü Kadınlar' olarak adlandıran kadınlar, en güzel kıyafetlerini giyip, bisikletlerini rengarenk süsleyerek pedal çevirdi.

Süslü kadınlar, Alaçatı sokaklarında pedal çevirdi

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kendilerini 'Süslü Kadınlar' olarak adlandıran kadınlar, en güzel kıyafetlerini giyip, bisikletlerini rengarenk süsleyerek pedal çevirdi.
2013 yılında İzmir'de Sema Gür'ün girişimleriyle, bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteğiyle başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun bu yıl 6'ncısı
gerçekleştirildi. Alaçatı pazar yerindeki balık mezatının yapıldığı alanda toplanan süslü kadınlar, Alaçatı sokaklarından geçerek, Ilıca Mahallesi Dörtyol Mevkisi'ne kadar gidip, başlangıç noktalarına döndü. Süslü kadınlar, güzergah boyunca 'Çevir pedalları hayata renk gelsin', 'İki teker dünyaya yeter', 'Hayat boş, pedalla coş', 'Aşıksan vur gitara, bisikletliysen bas pedala' sloganlarının yer aldığı dövizleri bisikletlerinde taşıdı. 2013 yılından bu yana büyüyerek gelişen etkinlik, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Alaçatı sorumlusu olan Zeynep Erdem'in yaptığı basın açıklamasıyla başladı. Yaptığı açıklamada, etkinliği eylül ayının üçüncü haftasında gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Erdem, "Bu organizasyonla, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak istedik. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye'de yıllardır biz de destek veriyoruz. Biz de İzmir'de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız" dedi.
'KADINIZ VE GÖRÜNÜR OLMAK İSTİYORUZ'
Konuşmasında yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını ve yollarda bisikletlilere saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Zeynep Erdem, "Motorlu taşıtların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığını arttıracağını düşünüyoruz" dedi. Organizasyona özellikle, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' denmesinin sebebine de değinen Erdem, "Kadın ve erkeklerin toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorsak, herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz. Ne yazık ki ülkemizde görünür olmayan binlerce kadın var. Kadın toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı" diyerek sözlerini tamamladı. 'Bisiklete, kadına ve kadınlı bisiklete saygı' sloganıyla hareket eden kadınlar konuşmanın ardından birbirinden renkli ve süslü bisikletlerine binip Alaçatı'nın sokaklarında pedal çevirdi.

FOTOĞRAFLI

Süslü kadınlar, Alaçatı sokaklarında pedal çevirdiSüslü kadınlar, Alaçatı sokaklarında pedal çevirdiSüslü kadınlar, Alaçatı sokaklarında pedal çevirdiSüslü kadınlar, Alaçatı sokaklarında pedal çevirdi

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