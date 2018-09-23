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'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği

EDİRNE / TEKİRDAĞ (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi.

Organizasyon sorumlusu Esranur Demircan, burada yaptığı konuşmada, bisikletin kent yaşamının bir parçası, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için bir araya geldiklerini belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye'de yıllardır biz de destek veriyoruz. Motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' diyoruz. Biz ne istiyoruz?
Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığından eminiz. Sizlerin de fark etmesini istiyoruz. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da kadınların her yerde olduğu bir toplumu arzu ettiklerini belirterek, "Kadınlar her yerde olursa gelişmiş ve çağdaş bir şehir ve ülke oluruz diyoruz. Edirne'de bisiklet yolları için çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 100 bisikletli kadın Saraçlar Caddesi, Meriç ve Tunca köprülerinden geçerek, Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'na kadar bisiklete bindi.

Etkinliğe bisiklet kulüpleri üyeleri, erkek ve çocuklar da destek verdi.

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- Tekirdağ

Tekirdağ'da yaklaşık 80 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliğinde bir araya geldi.

Süslü bisikletlerine binen kadınlar, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanından Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önüne giderek, başlangıç noktasına kadar yalaşık 7 kilometre pedal çevirdi.

Organizasyon sorumlusu Selin Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun, kadınların bisiklet ile daha fazla dışarı çıkabilmesini sağlamak için düzenlendiğini ifade etti.

Bisikletin doğaya zarar vermeyen ulaşım araçlarından biri olduğunu ifade eden Şen, "Kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için için buradayız. Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu diyoruz." diye konuştu

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bisikletler Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

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