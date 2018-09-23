'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği

EDİRNE / TEKİRDAĞ (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi.

Organizasyon sorumlusu Esranur Demircan, burada yaptığı konuşmada, bisikletin kent yaşamının bir parçası, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için bir araya geldiklerini belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye'de yıllardır biz de destek veriyoruz. Motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' diyoruz. Biz ne istiyoruz?

Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığından eminiz. Sizlerin de fark etmesini istiyoruz. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.