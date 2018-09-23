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Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:21 | Son Güncelleme

Samsun ve Çorum'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

SAMSUN/ÇORUM (AA) - Samsun ve Çorum'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'da Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini süsledi.

Kadınlar, Atakum Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Kursu ekibinin katılımıyla zeybek ve horon oynadı.

Samsun Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Koordinatörü Hasret Subaşı, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla süslendiklerini söyledi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013 yılında İzmir'de bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteğiyle başladığını belirten Subaşı, "Beş yıl içinde büyüyen bu etkinlik Türkiye'de bisiklete binen diğer kadınların da dikkatini çekmiştir. Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır." dedi.

Konuşmanın ardından yaklaşık 100 bisikletli kadın, sahildeki bisiklet yolundan Kurupelit Yat Limanı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe bisiklet kulüpleri üyeleri, erkekler ve çocuklar da katıldı.

- Çorum

Çorum'da yaklaşık 150 kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliğinde bir araya geldi.

Gazi Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli materyallerle süsledi.

Turu organize eden Gizem Çataroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl büyüyen etkinliğin Türkiye ve dünyadaki bisiklete binen kadınların dikkatini çektiğini söyledi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun bu yıl yurt içi ve yurt dışında 63 şehirde eş zamanlı gerçekleştiğini ifade eden Çataroğlu, tur sayesinde birçok kız çocuğunun okuma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Gazi Caddesi üzerinden yaklaşık 3 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu Hürriyet Meydanı'nda tamamladı.

Turun ardından katılımcılar için canlı müzik eşliğinde eğlence programı gerçekleştirildi.

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"Avrupa Hareketlilik Haftası" Çorum Samsun Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

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