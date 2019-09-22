"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

EDİRNE / TEKİRDAĞ (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi.

Organizasyon sorumlusu Esranur Demircan yaptığı açıklamada, kadının toplumdaki görünürlüğünü arttırmak, kadınları bisiklet kullanımına teşvik etmek için bisiklet turu düzenlediklerini belirtti.

Kentlerde bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet yollarının yapılması gerektiğini söyleyen Demircan, "Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığının farkındayız. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Diğer ülkelerde olduğu gibi bizlerde de ulaşımımızı bisikletlerimizle sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Demircan, kadının toplumda görünür olmasının o topluma nefes aldırdığını, kadınların korkmadan yollarda ve toplumun her alanında olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, erkeklerin de aralarında yer aldığı 100 bisikletli, Saraçlar Caddesi ve Güney Çevre Yolunu geçerek turun sonlanacağı Edirne Garına ulaştı.