HABER

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

Antalya'daki etkinlikte, renkli kıyafetleriyle bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen kadınlar, şehir turu attı

Antalya'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 300 kadın, Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. "Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir", "İklimi çevirme pedal çevir" yazılı afişler de taşıyan kadınlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis eskortu eşliğinde Atatürk Parkı'ndan başlayan bisiklet turu, Güllük ve Işıklar caddelerini takiben Lara Caddesi'ndeki Erdal İnönü Kent Parkı'nda sona erdi.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Deniz Yaylak, 2013 yılından beri düzenledikleri etkinliğin bu yıl 7'ncisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaylak, etkinliğin dünyanın birçok ülkesine yayıldığını belirterek, "Turumuz bu yıl 14 ülkede, yaklaşık 115 şehirde eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Süslediğimiz bisikletlerle ve rengarenk kıyafetlerimizle dünyanın gündeminde yer alan iklim değişikliğine dikkat çekmek, çevre bilinci oluşturmak istiyoruz." dedi.

Etkinliğe her yıl daha fazla kadının katkı sağladığını ifade eden Yaylak, kadınların toplumun her alanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Bisiklet turuna Almanya'dan gelerek katılan Nihal Demir de kadınlar olarak çevreye karşı duyarlılık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Kısırkaya Halk Plajı renkli görüntülere sahne olduKısırkaya Halk Plajı renkli görüntülere sahne oldu
Antalya'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'Antalya'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Antalya balon bisiklet çiçek süslü kadınlar

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

İnsanlık dışı uygulama! Darp edip Türkiye'ye göndermişler

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.