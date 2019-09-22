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"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 19:06 | Son Güncelleme

İzmir ve Uşak'ta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak isteyen kadınlar pedal çevirdi

İZMİR (AA) - İzmir'de, bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nda renkli görüntüler oluştu.

Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Konak Meydanı'nda bir araya geldi. Bisikletlerine "Süslü kadınlar" yazılı pankart asan ve meydanda müzik eşliğinde dans eden kadınlara, bisikletli erkekler de destek verdi.

Daha sonra kadınlar, Talat Paşa Bulvarı'ndan tarihi Havagazı Fabrikası'na pedal çevirdi.

Etkinliği organize edenlerden Sema Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7'nci kez düzenledikleri turun oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 ülkede eş zamanlı düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür eden Gür, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 bin kadın aynı anda süslenerek, bisikletlerine binecek ve kısa bir tur yapacak. Amacımız daha çok kadının yollarda olması, bisiklete binmesidir. Bisiklet yollarının iyileştirilmesini, olmayan yerlere yapılmasını istiyoruz. İklim değişikliğine de dikkati çekmek istiyoruz. Bisikleti herkesin tercih etmesini istiyoruz. Bu yüzden yollardayız. Yollar egzoz değil parfüm koksun istiyoruz."

Programa katılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bir kadın etkinliğine gelmek benim için büyük onur kaynağı. Bu çalışma İzmir’de başlayıp dünyaya yayılan bir etkinlik oldu. Emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Katılımcılardan Gizem Candan da çok keyifli olduğunu belirterek, "Bisikletin ulaşım aracı olarak daha çok ön plana çıkmasını istiyoruz." dedi

Bu arada Uşak'ta da 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan yaklaşık 60 bisikletli kadın, Ata Park mevkisine pedal çevirdi.

Gazetecilere açıklama yapan İmran Topan, "Sosyal medya üzerinden bisikleti olan kadınlarla iletişime geçtik. Bisiklet sadece bir spor aracı değil, günlük yaşantıda da kullandığımız bir araç. Bu anlamda keyifliydi. Önümüzdeki yıl da bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

- İzmir ve Uşak'ta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak isteyen kadınlar pedal çevirdi

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bisiklet etkinlik izmir süslü kadınlar uşak

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