"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

ESKİŞEHİR/BİLECİK/BALIKESİR/ÇANAKKALE (AA) - Eskişehir, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'de, bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nda renkli görüntüler oluştu.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamındaki etkinlikte, Eskişehir'de bisikletlerini süsleyen onlarca kadın, tarihi Odunpazarı Evleri'nin merkezi olan meydandan başlayıp Hatboyu Yürüyüş Yolu'na kadar pedal çevirdi.

Kadınlar ve onlara destek veren her yaştan bisikletliler, yaklaşık 7 kilometre bisiklet sürdü.

Müzikler eşliğinde "egzoz kokusu yerine çiçek kokusu" diye slogan atan kadınlar, bisikleti yaşamın bir parçası haline getirmek ve daha fazla kadının bisiklet kullanmasını sağlamak için pedal çevirdi.

Etkinlik, polis eşliğinde ilerleyen kortejin final noktasına gelmesiyle sona erdi.

- Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik de pedal çevirdi

Balıkesir'in Karesi, Edremit ve Bandırma ilçelerinde de kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.