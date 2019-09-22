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"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 19:40 | Son Güncelleme

Eskişehir, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'de, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak isteyen kadınlar pedal çevirdi

ESKİŞEHİR/BİLECİK/BALIKESİR/ÇANAKKALE (AA) - Eskişehir, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'de, bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nda renkli görüntüler oluştu.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamındaki etkinlikte, Eskişehir'de bisikletlerini süsleyen onlarca kadın, tarihi Odunpazarı Evleri'nin merkezi olan meydandan başlayıp Hatboyu Yürüyüş Yolu'na kadar pedal çevirdi.

Kadınlar ve onlara destek veren her yaştan bisikletliler, yaklaşık 7 kilometre bisiklet sürdü.

Müzikler eşliğinde "egzoz kokusu yerine çiçek kokusu" diye slogan atan kadınlar, bisikleti yaşamın bir parçası haline getirmek ve daha fazla kadının bisiklet kullanmasını sağlamak için pedal çevirdi.

Etkinlik, polis eşliğinde ilerleyen kortejin final noktasına gelmesiyle sona erdi.

- Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik de pedal çevirdi

Balıkesir'in Karesi, Edremit ve Bandırma ilçelerinde de kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Karesi ilçesi Balıkesir Tren Garı önünde bir araya gelen 75 kadın, bisikletleriyle şehir tutu yaptı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Balıkesir Bisikletliler Derneği Üyesi Berna Karademir, bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Dünyanın gündeminde de yer alan iklim değişikliğinin nedeninin insanlar olduğun belirten Karademir, "Doğanın dengesini bozduk ve şimdi bunu nasıl durduracağımızı düşünmemiz gerekir. Bizim de bisiklete binerek buna bir katkımız olabilir. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır." dedi.

Edremit'in Akçay Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, erkekler de katılarak destek verdi.

Siyah bisikleti ve siyah kıyafeti ile tura katılan Pervin Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, etkinliği bisiklet yollarının düzenlenmesi için yaptıklarını dile getirerek, "Artık yollarımız egzoz kokusuyla dolmasın, süslü kadınların parfüm kokusuyla dolsun diyoruz." diye konuştu.

Bandırma'da da 130 bisikletli kadın ilçe caddelerinde tur atarak etkinliğe katıldı.

Öte yandan Çanakkale kent merkezi ve Ayvacık ilçesi ile Bilecik'te de etkinlik düzenlendi.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

- Eskişehir, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'de, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak isteyen kadınlar pedal çevirdi

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"
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