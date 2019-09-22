HABER

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 22:02 | Son Güncelleme

Burdur'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak isteyen kadınlar pedal çevirdi

Burdur'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Bisikletlerini çiçek, balon ve çeşitli eşyalarla süsleyen kadınlar, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Kentin çeşitli noktalarından müzik eşliğinde geçen bisikletli kadınların turu çevredekiler tarafından ilgi gördü.

Etkinlik, kortejin Cumhuriyet Parkı'na gelmesiyle sona erdi.

Organizasyon sorumlusu Saniye Tok, burada yaptığı açıklamada, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 2013'te İzmir'de bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteğiyle başladığını söyledi.

Turun bu yıl yurt içinde ve dışında 120 kentte eş zamanlı olarak düzenlendiğini ifade eden Tok, "Tur herhangi bir grup, kurum veya kuruluş tarafından değil, gönüllü kadınlarca organize ediliyor." dedi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Ankara’da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildiAnkara’da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi
Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletleriniKadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Avrupa Hareketlilik Haftası" Dünya Otomobilsiz Kentler Günü Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Bisiklet turu Burdur

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti

Mardin'de hain saldırı!

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Kına gecesinde havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.