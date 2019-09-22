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"Süslü Kadınlar" bisikletleriyle sokakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

Ordu’da bisiklet kullanımı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bir araya gelen ‘Süslü Kadınlar’, bisikletleriyle şehir turu atarak renkli görüntüler oluşturdu.İlk kez 2013 yılında "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinliği kapsamında İzmir’de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", yaklaşık 200 bisikletli kadının katılımıyla Ordu’da da yapıldı.

Ordu’da bisiklet kullanımı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bir araya gelen ‘Süslü Kadınlar’, bisikletleriyle şehir turu atarak renkli görüntüler oluşturdu.
İlk kez 2013 yılında "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinliği kapsamında İzmir’de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", yaklaşık 200 bisikletli kadının katılımıyla Ordu’da da yapıldı. Yüzlerce bisikletli kadın, ‘egzoz kokusu yerine parfüm, çiçek kokusu’ sloganıyla Altınordu sahili Rıhtım mevkiinde toplandı. Bisikletlerini balon, çiçek ve kurdelelerle süsleyen kadınlar, etkinliği herkese tavsiye ederek, bisiklet kullanımının öneminden bahsetti.
Tur öncesine basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meryem Odabaş, bu yıl Ordu’da 4’üncüsü yapılan bisiklet turuna yüksek katılımdan dolayı teşekkür etti. "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun ilk olarak 2013 yılında İzmir’de başladığını ifade eden Odabaş, “7 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik Türkiye’de diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 115 şehirde, 14 ülkede eş zamanlı olarak bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılmaktadır” dedi.
Odabaş, bisikletin yoğun trafikte kolay bir ulaşım aracı olduğu gibi doğayı kirletmemesinden dolayı da tercih edilmesi gerektiğini belirtti.
Basın açıklamasının ardından daha çok kadının bisiklete binmesini sağlamak, çevre duyarlılığı geliştirmek, güvenli bisiklet yolları talep etmek amacıyla gerçekleştirilen turda kadınlar, şık kıyafetler ile bisiklete binerek Altınordu sahilinden hareket edip şehir turu attılar. Yaklaşık 200 kadının pedal çevirdiği tura motosikletli polis ekipleri de eşlik etti.

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