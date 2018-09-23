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'Süslü kadınlar', egzoz kokusu yerine parfüm kokusu için pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:52 | Son Güncelleme

İZMİRLİ öğretmen Sema Gür'ün 2013 yılında hayata geçirdiği ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adlı proje, Türkiye'de ve yurt dışında eş zamanlı olarak 65 kentte başladı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ öğretmen Sema Gür'ün 2013 yılında hayata geçirdiği ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adlı proje, Türkiye'de ve yurt dışında eş zamanlı olarak 65 kentte başladı. Bisikletlerini süsleyip, Konak Meydanı'nı dolduran yüzlerce kadının egzozsuz ortamda pedal çevirdiği etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

Konak Meydanı'nda saat 17.00'da toplanan yüzlerce bisikletli kadın, bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' için süsledikleri bisikletleriyle bir araya geldi. 'Egzoz kokusu yerine parfüm, çiçek kokusu' sloganıyla projeyi hayata geçiren öğretmen Sema Gür, tarihi Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı. 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde trafiğe bisikletle çıkarak, dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getiren Gür, "Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Biz kadınlar bu trafiğin çözümünde günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek, ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletlerimizle yollara çıktı. ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ ve ‘Dünya Otomobilsiz Kent Günü’ne vurgu yapmak istedik. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye’de yıllardır biz de destek veriyoruz. Biz de İzmir’de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız" diye konuştu.

Etkinliğe ilk kez katılan Esra Gökçek, "İlk kez katılıyorum. Fotoğraflarını görmüştüm. İzmirli olmaktan dolayı gururluyum" dedi. Burcu Can ise "Çok mutluyum, senede bir kez yapılıyor, keşke her gün yapılsa" diye konuştu. Ülkü Şahinkaya, "İzmirli Kadınlar olarak çok gurur duyuyoruz. Bu etkinlikte artık gelenekselleşti" dedi.

Açıklamanın ardından yüzlerce kadın, 65 kentte aynı anda pedallarını çevirmeye başladı. 2 yıl önce Türk Patent Enstitüsü'nce tescillendikten sonra marka haline gelen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Kültürkpark'ta son buldu.

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